Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon, Rize'nin iç, Van'ın kuzey, doğu, Ankara'nın kuzey, batı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, gök gürültülü sağanak bekleniyor.