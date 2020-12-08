  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya ve çevresinde kuvvetli olması beklenirken İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:33:00 -
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli
Gündem

HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli

İstanbul Sözleşmesi'nin aile kurumuna zarar verdiğini belirten HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "İstanbul Sözleşmesine atılan imza geri ..
Otomobili olanlara müjde! Büyük indirim
Ekonomi

Otomobili olanlara müjde! Büyük indirim

Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması broşürünü yayınladı. Başvuru sür..
Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI'nın dedesi gelişmiş özellikleriyle yeniden sahada
Teknoloji

Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI'nın dedesi gelişmiş özellikleriyle yeniden sahada

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın dedesi olarak ifade ettiği Bayraktar Mini İHA'nın sahalara geri döndüğünü açı..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay