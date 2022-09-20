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Aktüel Meteoroloji uyardı: Kuvvetli Rüzgar ve fırtınaya dikkat!
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli Rüzgar ve fırtınaya dikkat!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!” uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 15:35:00 -
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli Rüzgar ve fırtınaya dikkat!

YENİ AKİT  ANKARA

Meteorolojiden Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu için “Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya” uyarısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından uyarı yaparak, “Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!” dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Başlama Zamanı 21.09.2022 09:00, Bitiş Zamanı 21.09.2022 21:00 21.09.2022 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) seklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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