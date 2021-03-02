Meteoroloji uyardı: Kar geri geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre güney ve doğu Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Karaman, Konya'nın güney ve batısı, Samsun, Adana, Mersin, Ağrı, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak; güney ve doğu Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman ve Konya'nın güney ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir.
Çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, Bilecik çevreleri ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya, Afyon ve Uşak çevrelerinde krla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı , zaman zaman çok bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
ADANA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Karaman, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Konya'nın güney ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
NEVŞEHİR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pusla birlikte buzlanma bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu,yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu,
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu,Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Siirt ile gece Kilis ve Gaziantep çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu , gece hafif yağmurlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu