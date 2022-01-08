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Aktüel Meteoroloji uyardı! Geliyor
Aktüel

Meteoroloji uyardı! Geliyor

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 19:14:00 -
Meteoroloji uyardı! Geliyor

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinden itibaren, Kahramanmaraş ve Osmaniye genelinde, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış olması beklendiği bildirildi.

Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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