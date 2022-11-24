Meteoroloji uyardı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji yeni raporunda çok sayıda ili uyardı. Yurt genelinde bu gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İzmir'den gün içinde gelen kare ise beklenen yağışların şiddetini özetler nitelikte.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgeleri ile (Kastamonu, Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batı ve güney, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Bolu, Düzce, Zonguldak, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Ankara’nın kuzeybatı, Manisa'nın güney ve doğu, Burdur'un doğu, Isparta, İzmir, Balıkesir ve Bursa'nın güney çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İzmir'de yağışlar etkili oldu

İzmir'in Konak, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.

Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde, belediye ekiplerinin su tahliyesi için rögar kapaklarını kaldırdıkları görüldü.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji İzmir, Muğla, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale'ye turuncu, Antalya ve Manisa'ya ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Aydın, Uşak ve Kütahya ile Manisa'nın güney ve doğu, İzmir, Balıkesir ve Bursa'nın güney çevrelerinde bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güney çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Sivas ve Yozgat hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük ile Çankırı'nın batı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 6°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 15°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ 5°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM -2°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -5°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 5 ila 7, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege’de Batı ve güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinde 5 ila 7; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

İzmir'dte yağmur etkili oldu

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan 'sarı' kodlu uyarının ardından şehir merkezinde yağan yağmur, öğle saatlerinde aniden etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, ana yollarda önlem aldı. Merkez ilçelerde metrekareye 20- 50 kilogram yağış beklenirken, merkeze uzak ilçelerde ise metrekareye 70 kilogram yağış beklendiği belirtildi. Şiddetli yağışın akşama kadar etkili olacağı, yarın sabah saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Sağanakta, önceki gün su baskınlarının yaşandığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı ise yine sular içinde kaldı. Küçük Demirhan İşhanı'ndaki çok sayıda iş yerini de su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürürken, su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Bodrum'da eğitime sağanak engeli

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Öğleden sonra yağmurun şiddetini artırması beklenirken, Bodrum Belediyesi'nce olası olumsuzluklara karşı eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlçemiz genelinde öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Yollar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ile çevresi için sağanak ve fırtına uyarısının ardından Türkbükü, Gölköy, Yalıkavak, Turgutreis, Bitez, Gümbet'te etkili olan şiddetli yağışta cadde ve sokaklar göle döndü. Yer yer etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle Torba'da ise ağaçlar devrildi. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Sağanağın neden olduğu sel sularının taşıdığı toprak ve çöpler, mazgalları tıkadı, derelerin debisi yükseldi. Belediye ekipleri, olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Öte yandan kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.