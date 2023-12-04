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Gündem Meteoroloji uyardı: 4 ilde sağanak bekleniyor
Gündem

Meteoroloji uyardı: 4 ilde sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2023-12-04 16:21:00 -
Meteoroloji uyardı: 4 ilde sağanak bekleniyor

Hatay'ın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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