Meteoroloji uyardı: 4 ilde sağanak bekleniyor
Hatay'ın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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