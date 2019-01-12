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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada İstanbul'da 15 Ocak Salı günü kar yağmasının beklendiği belirtildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 13:40
Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da geride bıraktığımız haftanın ilk iki gününde etkili olan kar yağışı ile birlikte soğuk hava dalgası yerini Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havaya bırakmıştı. İstanbul'da mevsim normalleri altında seyreden sıcaklığın artacağı belirtilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün internet sitesinden yayınladığı 5 günlük haritalı hava durumu tahminine göre İstanbul'a kar yağışı ile birlikte soğuk hava geri geliyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanan 5 günlük haritalı tahmine göre İstanbul'da bugün havanın sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor. Hava sıcaklığı bugün şehirn batısında 12 derece olurken doğusunda en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklığın 10 derece olması bekleniyor.

12 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da yağışın devam edeceği ve havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yarın İstanbul'da hava sıcaklığının en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Gece ise sıcaklık İstanbul'un batı kesimde 3 dereceye kadar gerilerken doğusunda 6 derece olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü yağışla ile birlikte şehirde kuvvetli rüzgarında etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu tatilinin olduğu gün 13 Ocak Pazar ise İstanbul'da sıcaklık 7 derece olacağı tahmin ediliyorken havanın parçalı bulutlu geçeceği belirtiliyor. Gece ise şehirde sıcak 3 derece olması bekleniyor.

Yeni haftanın ilk günü olan 14 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da hafif sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların aralıklarla yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın yeni hafta 2 ila 4 derece artacağı belirtilirken İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığı 11 derece olacağı belirtiliyor.

İstanbul'a salı günü kar yağacak

İstanbul'a 15 Ocak Salı günü kar yağışının geri geleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının İstanbul'un doğusunda etkili olacağı belirtilirken batısında karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Salı günü İstanbul'da sıcaklığın 6 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Tekirdağ, Kırşehir, Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), bu sabah saatlerinde İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Antalya merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), bu sabah saatlerinde İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 13:40
  1. Tekirdağ
  2. Samsun
  3. Kırşehir
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Edirne
  7. Çorum
  8. Çanakkale
  9. Balıkesir
  10. Antalya
  11. Amasya
  12. istanbul kar yağışı
  13. istanbula kar ne zaman yağacak
  14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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