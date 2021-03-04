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Aktüel Meteoroloji kar yağacak şehirleri açıkladı
Aktüel

Meteoroloji kar yağacak şehirleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 5 Mart cuma günü 2 kente kar yağacak. Peki hangi illere kar yağacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:08:00 -
Meteoroloji kar yağacak şehirleri açıkladı

Türkiye'nin kuraklıkla mücadelesinde en çok merak edilenlerden biri de kar yağışının devam edip etmeyeceği oldu.

Milyonlar "Mart ayında da kar yağışı olacak mı?" sorusuna cevap aradı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada bazı illerde kar yağışının olacağı belirtildi.

5 Mart cuma günü Van ve Hakkari'de kar yağışı sürecek.

Yoğun kar yağışı uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Yorumlar

abdrhman

yahu şu meteroloji bir torpil yapsada ıstanbula bir kere daha kar yağsa ne olurdu yani.
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