Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yerel kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İl il hava durumu

ÇANAKKALE, 21°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 21°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 17°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 20°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 27°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA, 27°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ADANA, 32°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 29°C Az bulutlu ve açık

HATAY, 30°C Az bulutlu ve açık

MERSİN, 27°C Az bulutlu ve açık

ANKARA, 19°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 18°C Parçalı bulutlu

KONYA, 22°C Parçalı bulutlu

BOLU, 16°C Parçalı bulutlu

KASTAMONU, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 16°C Parçalı bulutlu

AMASYA, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN, 31°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR, 31°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 30°C Parçalı ve az bulutlu.