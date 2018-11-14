THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Antalya'ya kar uyarısı

Meteoroloji, yarın akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 metre rakım ve üzerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Antalya'ya kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yarın (15.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden sonra Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 m rakım ve üzerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, Antalya-Konya kara yolunun Seydişehir Alacabel mevkiinde, buzlanma ve yoğun kar yağışından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. "

DOĞU ANADOLU'DA KAR ALARMI
Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Ardahan, Kars ve Erzurum beyaza büründü. 

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi. Yetkililer, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağını, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetinde esmesinin beklediğini belirtti. 

Yetkililer ayrıca, bölge genelinde devam etmesi beklenen kar yağışının çarşamba akşam saatlerinden, perşembe öğle saatlerine kadar Erzurum ve Ağrı il geneli ile Kars'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağını belirterek beklenen kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. 

Bölgede en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da eksi 2, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı'da 0, Erzincan'da ise 2 derece ölçüldü. 

Ardahan, Kars, Erzurum beyaza büründü 

Kar yağışı bölgede etkisini gösterdi. Ardahan, Kars ve Erzurum beyaza büründü. Ardahan’da kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehir merkezine kadar indi. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla Ardahan beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan Üniversitesi öğrencileri öğle saatlerinde kampüs alanına gelerek karın tadını çıkarttı. 

Kar yağışı altında yürüyen öğrenciler öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. 

Kar yağışı Kars’ın Sarıkamış ve Erzurum’un Çat ile İspir ilçesinde de etkisini artırdı. Erzurum-Bingöl istikameti ve Bayburt Kop Dağı güzergahında ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorlandı. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:07
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Bayburt
  4. Konya
  5. Kars
  6. Erzurum
  7. Erzincan
  8. Bingöl
  9. Antalya
  10. Ağrı
  11. Kar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak'ta evin salonunda oturan kadın neye uğradığın şaşırdı!
    1. Zonguldak'ta evin salonunda oturan..
    2. MHP ilçe başkanı hayatını kaybetti!
    3. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden..
    4. Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara..
    5. KKTC'de maaş için annesini Bakanlığın..
    6. ABD'den çok kritik YPG açıklaması
    7. HDP'den Kılıçdaroğlu-Türk görüşmesi..
    8. IMF Başkanı'ndan 'dijital para'..
    9. Tunceli'de kar yağışı sebebiyle..
    10. Ruhani tepki gösterdi: Bu zalimce!
    11. Christine Lagarde merkez bankalarının..
    12. Bulgarlar da mülteciye kapılarını..
    13. Komşuda dev grev! Meclis binasına..
    14. Beşiktaş'ta yıldız futbolcu kadro dışı..
    15. Fatih Erbakan, partiyi Cuma namazı..
    16. Real Madrid'i bırakan Zidane'a dev..
    17. KKTC’li bakan hayırsız evlada patladı
    18. Batman'da toprağa gömülü bulundular!
    19. İngiliz havacılık devi satılıyor
    20. CHP yine kendiyle çelişti!..
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor