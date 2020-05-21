Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli fırtına uyarısı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, rüzgarın öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu geneli ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.