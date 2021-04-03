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Aktüel Meteoroloji duyurdu: Yarın bekleniyor
Aktüel

Meteoroloji duyurdu: Yarın bekleniyor

Meteoroloji, yarın Türkiye'nin batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 21:40:00 -
Meteoroloji duyurdu: Yarın bekleniyor

Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile İç Ege, Marmara'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden, zamanla İç Ege, Marmara'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 90 kilometre/saat) tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 5 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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