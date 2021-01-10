Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (MGM) önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, yeni haftada sağanak ve kar yağışların tüm yurdu etkisi altına alacağı belirtildi. Bu noktada çeşitli sebeplerden dolayı dışarı çıkacak olan vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerimizde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu haritasını yayınladı. Yayınlanan raporda hafta başından itibaren sağanak yağışların, Perşembe gününden itibaren ise kar yağışların tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.

İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;