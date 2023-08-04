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Gündem Meteoroloji duyurdu: Hava serinleyecek mi?
Gündem

Meteoroloji duyurdu: Hava serinleyecek mi?

Yeniakit Publisher
2023-08-04 10:20:00 -
Meteoroloji duyurdu: Hava serinleyecek mi?

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde süreceğini bildirdi. Sıcaklıklarda önemli bir değişme olmayacak. Türkiye genelinde eyyam-ı bahur sıcakları etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde süreceğini bildirdi. Sıcaklıklarda önemli bir değişme olmayacak.

Türkiye genelinde eyyam-ı bahur sıcakları etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında kritik bir değişiklik olmayacağı, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği düşünülüyor.
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