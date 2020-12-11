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Aktüel Meteoroloji bazı bölgeleri kuvvetli rüzgar konusunda uyardı
Aktüel

Meteoroloji bazı bölgeleri kuvvetli rüzgar konusunda uyardı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:37:11 -
Meteoroloji bazı bölgeleri kuvvetli rüzgar konusunda uyardı

ANKARA (AA) - Trabzon ve Giresun çevreleri ile Marmara'nın güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında yarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yurdun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saaat) esmesi beklenen rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini göstereceği öngörülüyor.

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında beklenen kuvvetli güneyli rüzgarların da gece yarısından itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.


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