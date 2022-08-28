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Aktüel Meteoroloji 9 il için uyardı! Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteoroloji 9 il için uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 11:56:00 -
Meteoroloji 9 il için uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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