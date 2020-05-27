Meteor iddialarına ilişkin Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu'ndan açıklama

Akşam saatlerinde Türkiye'nin bir çok yerinde hava aniden aydınlandı. Ardından da gökgürültüsünü andıran kuvvetli bir ses duyuldu.

Erzurum, Erzincan, Artvin, Ağrı, Trabzon ve Bingöl'den görülen ve göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

Superhaber'in haberine göre; tam olarak neyere düştüğü bilinmeyen cismin göktaşı mı yoksa başka bir şey mi olduğu konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

İTÜ Öğretim Üyesi, Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, yaşanan garip olaya ilişkin olarak, "Gidip düşen şeyi bulmadan ne olduğunu tam olarak söylemek zordur. Belki de uzay çöpüdür" yorumunda bulundu.