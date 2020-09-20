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Gündem Mete Yarar o detayı ilk kez paylaştı: Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın yardımına sadece onlar koştu
Gündem

Mete Yarar o detayı ilk kez paylaştı: Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın yardımına sadece onlar koştu

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Yarar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnız bırakılmasının normal bir durum olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:40:00 -
Mete Yarar o detayı ilk kez paylaştı: Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın yardımına sadece onlar koştu

Doğu Akdeniz, Yunanistan’ın provokasyonları devam ederken bölgedeki gelişmelere Fransa gibi ülkeler de müdahil olmaya çalışıyor.

Diplomatik masada güven vermeyen hamlelere imza atan Yunanistan ile kurulacak ilişkiler için uzman isimlerden uyarılar yapılıyor. Türkiye’nin diyalog çağrına aylar sonra yola gelerek masaya oturan Yunanlılar ile nasıl bir çözüm yolu izleneceği merakla bekleniyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Libya'da ise sessizlik hakim. Libya UMH Başkanı Feyz Serrac'ın önümüzdeki ay görevini bırakacağı açıklandı.

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, bölgedeki son gelişmelere ilişkin Superhaber’de açıklamalar yaptı. Mete Yarar, 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de yalnız mı bırakıldı?' sorusuna yanıt verdi.

Mete Yarar, Kıbrıs’taki mücadelemizin bir benzerinin Doğu Akdeniz’de yaşandığını belirterek, ‘O gün de bugün de reel mücadelenin ismi Mavi Vatandır. Bugüne kadar hiçbir tezimizi onaylamadılar. Hangisinde arkamızda durdular? Bunu da onaylamalarını beklemiyoruz. Bugün durmayanlar yalnızız eleştirisi yapıyor. O dönemlerde Başbakan Bülent Ecevit, Maliye Bakanı Deniz Baykal... Türkiye komşularından yardım istiyor. Tek destek veren ülke Libya’dır’ dedi.

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