0553 313 94 23

Mete Yarar kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye’ye adı konulmamış bir ambargo uygulanıyor"

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türk-Amerikan ilişkilerindeki tek kırılmanın S-400 meselesi olmadığını ifade etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:50
Mete Yarar kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye’ye adı konulmamış bir ambargo uygulanıyor"

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili aldığı kesin karar sonrası artan ABD tehditleriyle ilgili  değerlendirmede bulundu. Türkiye’de genellikle belli hususlar üzerinde değerlendirmeye gidildiğine dikkat çeken Yarar, Türk-Amerikan ilişkilerindeki tek kırılmanın S-400 meselesi olmadığını ifade etti.

Mete Yarar şunları söyledi:

Türkiye-ABD ilişkilerindeki tek sorun S-400 sorunu değil. Bu sorunu tek başına ele almak yanlış. İkinci olarak, Türkiye’nin yüksek irtifa hava savunma sistemine acil ihtiyacı var. Bölgede yaşanacak olan olaylar karşısında Türkiye’nin kendi savunma ihtiyacını karşılayacak bir sistemi yok. Yani birçok ülkede balistik füzeler var. Bu füzelerin Türkiye’de yaşanması muhtemel bir olayda kullanılması durumunda da bir sistemi yok. Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde de bu füzelere ihtiyaç var. Türkiye 2000’lerin başından bu yana bu sistemi elde etmek için muhataplarıyla görüşüyor. Hatta Çin’le imzalanıp daha sonra iptal edilen bir anlaşma da oldu. O zaman da bu gündemdi. Türkiye’nin isteği şuydu; ortak üretimle, teknoloji transferiyle bu malzemenin alınması... Maalesef o dönemde de bu kabul edilmedi. Bu malzemenin alınmasıyla ilgili senato da garanti veremeyince Türkiye S-400 projesine yöneldi. Bu sürecin aldığı zaman dilimi 20 yıla yakın. Bu süreç zarfında müttefiklerin hiç bir adım atmamış olmasını iyi niyetle açıklamak mümkün değil. S-400 sisteminin alındığı açıklandıktan sonra bu kadar yaptırım uygulamalarını da ben iyi niyetli olarak görmüyorum. F-35 ile ilgili ABD Savunma Bakanı’nın son mektubu ilk defa karşılaştığımız bir sorun değil. 1963’lerde başlayan, Johnson mektubuyla devam eden, 74’te, 80lerde, 90’larda zaman zaman adı konulmamış ambargolar oldu. Şu anda da yaşanıyor. Türkiye’ye adı konmamış bir ambargo şu anda uygulanıyor.”

“Türkiye’nin Tercihi Millî Politikadır”

Yaşanan sürecin NATO bağlantılı olarak nasıl değerlendirilebileceği sorusuyla ilgili olarak da konuşan Yarar, Türkiye için NATO’da kalmanın dışında olmaktan daha faydalı olacağını ifade etti. Yarar şunları ilave etti:

“Türkiye NATO’dan çıkmaz. Eğer olsaydı geçmişte de NATO’dan ayrılması gerçekleşebilirdi. Türkiye’nin NATO üyeliğiyle elde ettiği birçok kazanım var. İşimize gelmeyen meseleler de var ama bu kadar büyük bir yapıda yer almanın sağladığı proje katkıları da var. Savunma sanayiinde geldiğimiz bazı teknolojik altyapı NATO ile girilen ortak projeler sayesinde gerçekleşti. Masada kalmak diye bir tabir vardır ya, NATO’da kalmayı da masada kalmak olarak değerlendirmek lazım. Masayı devirmeden NATO’nun etrafında tartışarak kazanımlarımızı elde etmeyi sürdürmek zorundayız. Bu durumda denge önemli. Türkiye, Rusya ile ABD arasında bir tercih yapmaz. Türkiye’nin tercihi millî politikadır. NATO’da olunca tek taraflı bir ilişki kuracağı anlamına gelmez.”

(Baran Dergisi)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:50
  1. Güvenlik Uzmanı Mete Yarar
  2. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımı
  3. S-400 meselesi
  4. NATO
  5. ABD-Türkiye ilişkileri
  6. S-400 krizi
  7. Ambargo

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 19 dk önce
    Mete Yarar, Doğru Söylūyor. Tūrkiye, Kendi Milli Politikasını Sūrdūrerek, Rusya Ve ABD Arasında Denge Kurarak, Kendi Çıkarlarını Korumalıdır.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BM'den "Hol Kampı" tepkisi
  1. BM'den "Hol Kampı" tepkisi
  2. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
  3. HKÜ belgesel ekibi deniz fenerlerinin..
  4. SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz..
  5. Organları 6 kişiye umut oldu
  6. Başkan Babaoğlu’ndan, Kick Boks..
  7. Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
  8. SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı
  9. Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür..
  10. Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında..
  11. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
  12. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
  13. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
  14. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
  15. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
  16. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
  17. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
  18. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
  19. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
  20. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
  21. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
  22. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
  23. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
  24. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
  25. Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
  26. Kaymakam Uzun, Muharremler köyünde..
  27. Deve sütü cilde faydaları deve sütü..
  28. Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1..
  29. Fetih Müzesi’ne bir ödül daha
  30. Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde..
Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

Günün Karikatürü

27 Haziran 2019
Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar