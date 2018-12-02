Mete Yarar Kağıthaneliler'le buluştu

Yaptığı analizler ve tespitler ile bir çok kesim tarafından ilgiyle takip edilen Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Seyrantepe Kültür Merkezi'nde Kağıthaneliler’lebuluştu. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi konusunda yaptığı atılımlara dikkati çeken Yarar, 2019 yılının ülke açısından çok olumlu ve parlak olacağını söyledi.

'Türkiye artık 'Oyunu Kuran' ülke konumuna geldi.''

Türkiye'nin yaşadığı sorunları aşmanın en tek yolunun yerli ve milli olmaktan geçtiğini belirten Yarar, “İlk olarak savunma sanayinde bunu başardık. Türkiye artık kendi gemisini, silahını ve tankını üreten bir ülke konumuna geldi. Bu çok önemli bir aşamadır. Türkiye yaptığı bu atılımlar ile 'oyun bozan' ülke olmaktan çıkarak artık 'oyun kuran' ülke konumuna gelmiştir” dedi.

'Kriz yaşayan devlet değil, özel sektör'

Akdeniz'de bulunan doğal kaynakların önemine de değinen Yarar, çıkarılacak doğalgaz ve petrolle birlikte ekonominin de rahat bir nefes alacağını belirtti. Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntının devletten ziyade özel sektörde olduğunu belirten Yarar, ''Bugün bakıyorsunuz Türkiye'de devletin değil özel sektörün yaptığı borçlanmadan dolayı ekonomik durağanlaşma söz konusu.Devlet burada, özel sektörü verdiği destekler ile ayakta tutuyor. Eğer yaşanılan bu durum özel sektör kaynaklı değil hazine kaynaklı olsa Türkiye bunun altından kalkamazdı” diye konuştu.

''Terörün 30 yılda Türkiye'ye maliyeti 1.6trilyon dolar.''

Türkiye'nin önüne her dönem farklı kaynaklardan engeller konulduğunu belirten Yarar, şunları kaydetti:

“1990 yılından bu yana terör örgütleri ile mücadele , gezi olayları, 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi yaşanılan olayların Türkiye'ye maliyeti 1.6 trilyon dolar. Bu öyle kolay kolay tahayyül edilebilecek bir para değil. Mesela şöyle söyleyeyim, İstanbul için bahsedilen o mega projeler var ya onlar 6-7 milyar dolara mal edilen projeler. Biz 30 senede 1.6 trilyon dolar para sırf terörle mücadele için harcamışız. Düşünün bu parayla 3 tane daha Türkiye'yi yeni baştan inşa edebilirsiniz. Şimdi bakıyorsunuz eğer bu engeller Türkiye'nin önüne çıkmasaydı bugün bu ülke nasıl bir konumda olurdu?”