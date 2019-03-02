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Metabolizmanızı hızlandıracak 4 faydalı besin

Zayıflamakta zorlanan kişilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri de yavaş çalışan metabolizmadır. Metabolizma hızının zayıflamaya büyük katkı sağladığı bir gerçek. Peki metabolizmayı hangi yiyecekler hızlandırır. İşte metabolizmanızı hızlandıracak 4 besin...

02 Mart 2019 Cumartesi 16:22
Metabolizmanızı hızlandıracak 4 faydalı besin

Zayıflamakta zorlanan kişilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri de yavaş çalışan metabolizmadır. Metabolizma hızının zayıflamaya büyük katkı sağladığı bir gerçek. Peki metabolizmayı hangi yiyecekler hızlandırır. İşte metabolizmanızı hızlandıracak 4 besin...

Tahıllar

Tahıllar, meyve ve sebzeler de metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olurlar. Ayrıca, bu doğal, rafine edilmemiş gıdalar, sıklıkla işlenmiş gıdalarda bulunmayan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sunar.

Protein içerikli gıdalar

Protein bakımından zengin yiyecekler, karbonhidrat veya yağlardan daha fazla sindirildiği için vücudunuz daha fazla enerji harcar. Enerji tüketimi arttığı için metabolizmanız da hızlı çalışmaya başlar. Buna ek olarak, protein açısından zengin öğünler tokluğu artırır, bu da aşırı yemek yemekten kaçınmanıza yardımcı olur. Ancak yine de aşırıya kaçmamak gerekir. Çünkü fazla proteini vücudunuz yağ olarak depolayabilir. Her öğün ve atıştırmaya yumurta, süzme peynir, yoğurt, kuruyemiş, yağsız et, tavuk, balık ve baklagil gibi iyi bir protein kaynağı eklemeniz yeterli olur.

Bol sıvı içecek

Buzlu su, yeşil çay ve kahve gibi içecekler de metabolizma hızlandırmada önemli bir rol oynayabilir. Yapılan araştırmalar; her ne kadar spor salonunda iyi bir ter atmanın yerini tutmasa da bir bardak soğuk suyun metabolizmanızı ve yağ yakma oranınızı artırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Öte yandan spordan önce içilen kahve ve orta şiddette bir egzersizle alınan yeşil çayın da fazla kalori yakmanın ideal yollarından biri olduğu unutulmamalıdır.

Acı biber

Acı biber kilo vermenizi doğrudan etkilemese de içeriğindeki kapsaisin maddesinin tokluk hissi verdiği biliniyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:22
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