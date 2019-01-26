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Mesut Yılmaz ameliyat oldu | Mesut Yılmaz sağlık durumu

Anavatan Partisi eski genel başkanı, eski Başbakan Mesut Yılmaz Akciğer ameliyatı oldu. Peki Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz kimdir?

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:34
Mesut Yılmaz ameliyat oldu | Mesut Yılmaz sağlık durumu

Anavatan Partisi eski genel başkanı, eski Başbakan Mesut Yılmaz Akciğer ameliyatı oldu. Peki Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz kimdir?

Mesut Yılmaz sağlık durumu

Akciğerinde bulunan kist alınan eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumun iyi olduğu vurgulandı.

Sonsöz Gazetesi'nde yayınlanan habere göre Mesut Yılmaz’ın doktorları akciğer ameliyatının riskleri nedeniyle hasta ziyaretini de yasakladılar.

Yılmaz, 2009 yılında da prostat ameliyatı olmuştu.

Mesut Yılmaz kimdir?

Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947, İstanbul, Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel başkanlarındandır.

6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul’da doğdu. Orta öğretimine Avusturya Lisesi’nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi’nde bitirdi.

1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya’nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans çalışması yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:34
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