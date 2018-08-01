0553 313 94 23

Mesut Özil'e Türkiye'den sürpriz talip!

Uğradığı ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e bir destekte Zonguldak Kömürspor'dan geldi. Kulüp Başkanı Süleyman Caner, "Mesut Özil'e talibiz. Zonguldak'ın çocuğuna kapılarımız açık." dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:10
Mesut Özil'e Türkiye'den sürpriz talip!

TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor'un Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Caner, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Zonguldaklı Mesut Özil'e destek olduklarını ifade etti.

"İMKAN OLURSA TRANSFER YAPARSINIZ"

Transferler konusunda konuşan Caner, "İmkan olursa transfer yaparsınız. Biz takımımıza uyum sağlayacak, bu Zonguldakspor formasını en iyi şekilde temsil edecek, terletecek futbolcuların peşindeyiz. Hocamız da bu konuda deneyimli ve inşallah bu konuda en iyisini bulmaya çalışıyor. Biz de imkanlarımız ölçüsünde ayaklarımızı Yere sağlam basarak gitmeye çalışıyoruz. Onun için iş adamlarımız, esnaflarımız ve Zonguldak'ı seven herkes takımına sahip çıkacak el ele vereceğiz ve birlik içerisinde olup, bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

"MESUT ÖZİL'E KAPIMIZ AÇIK"

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuMesut Özil için ise Başkan Caner şunları söyledi:

"Son günlerde yine gündemde olan bir Mesut Özil var. Bilindiği üzere Zonguldaklı hemşehrimiz, Devrekli hemşehrimiz olan futbolcumuz Almanya'da açıklaması üzerine hakkında olumlu yazılarda çıkıyor, olumsuz yazılarda çıkıyor. Bizim hemşehrimiz Zonguldak'ın çocuğuna kapılarımız açık. Öncelikle Türk Milli Takımı'nın formasını giymesini arzu ediyoruz. Ondan sonra profesyonel ligde oynayan bir takım olarak illaki burada kalacak değiliz. Daha üst ligleri hedefleyen bir takımız. Onun için Mesut Özil'e kapılarımız açıktır. Hatta gelsin takım kaptanı da olsun ama yeter ki Zonguldak Spor'lu olsun. Biz her türlü Mesut Özil'in yanındayız ve onu destekçisiyiz. Hemşireleri olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:10
  1. Arsenal
  2. Zonguldak
  3. Almanya
  4. Devrek
  5. Kızılcahamam
  6. Mesut Özil
  7. Zonguldak Kömürspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hakkın batıla galip gelmesi için mücadele edeceğiz
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hakkın..
    2. Erdoğan'dan şehit cenazesinde "idam"..
    3. TSK açıkladı! Gri listedeki terörist..
    4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan..
    5. PKK'lı teröristten şok itiraflar!..
    6. Fatih Terim yıldız oyuncunun biletini..
    7. Sadakataşı kurbana hazır
    8. CHP muhaliflerinden 'kurultay'..
    9. Danimarka'dan skandal karar!..
    10. Milli okçumuz Mete Gazoz'dan Avrupa..
    11. ABD'li komutandan Orgeneral Güler'e..
    12. Mesut Özil'e Türkiye'den sürpriz talip!
    13. WhatsApp'tan kullanıcılarını..
    14. Firari FETÖ'cü tren garında enselendi
    15. Uyuşturucuyu kağıda emdirmişler!
    16. Olaya hiç bu açıdan bakmamıştınız!..
    17. PKK'nın sözde siyasi sorumlusu..
    18. Çocuğunuzu sakın böyle oturtmayın!
    19. Hakan Çavuşoğlu: Yeni fırsatlara kapı..
    20. ÖSYM son 3 yıldaki başarı sıralamasını..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!