Mesut Özil'e Türkiye'den sürpriz talip!

TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor'un Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Caner, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Zonguldaklı Mesut Özil'e destek olduklarını ifade etti.

"İMKAN OLURSA TRANSFER YAPARSINIZ"

Transferler konusunda konuşan Caner, "İmkan olursa transfer yaparsınız. Biz takımımıza uyum sağlayacak, bu Zonguldakspor formasını en iyi şekilde temsil edecek, terletecek futbolcuların peşindeyiz. Hocamız da bu konuda deneyimli ve inşallah bu konuda en iyisini bulmaya çalışıyor. Biz de imkanlarımız ölçüsünde ayaklarımızı Yere sağlam basarak gitmeye çalışıyoruz. Onun için iş adamlarımız, esnaflarımız ve Zonguldak'ı seven herkes takımına sahip çıkacak el ele vereceğiz ve birlik içerisinde olup, bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

"MESUT ÖZİL'E KAPIMIZ AÇIK"

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuMesut Özil için ise Başkan Caner şunları söyledi:

"Son günlerde yine gündemde olan bir Mesut Özil var. Bilindiği üzere Zonguldaklı hemşehrimiz, Devrekli hemşehrimiz olan futbolcumuz Almanya'da açıklaması üzerine hakkında olumlu yazılarda çıkıyor, olumsuz yazılarda çıkıyor. Bizim hemşehrimiz Zonguldak'ın çocuğuna kapılarımız açık. Öncelikle Türk Milli Takımı'nın formasını giymesini arzu ediyoruz. Ondan sonra profesyonel ligde oynayan bir takım olarak illaki burada kalacak değiliz. Daha üst ligleri hedefleyen bir takımız. Onun için Mesut Özil'e kapılarımız açıktır. Hatta gelsin takım kaptanı da olsun ama yeter ki Zonguldak Spor'lu olsun. Biz her türlü Mesut Özil'in yanındayız ve onu destekçisiyiz. Hemşireleri olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."