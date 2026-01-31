Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık

1. YETERSİZ UYKU VE NÖROLOJİK YIKIM Günde altı saatten az uyumanın beyin fonksiyonlarını yaşlandırdığı belirlendi. Harvard Medical School bünyesinde çalışmalarını yürüten Dr. Charles Czeisler, uykusuzluğun vücutta toksik protein birikimine yol açtığını ve bunun Alzheimer riskini tetiklediğini ifade etti. Czeisler, uykunun sadece bir dinlenme süreci değil, beynin kendini temizleme mekanizması olduğunu vurguladı.