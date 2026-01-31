  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başsavcılık bilerek yapmış! Güllü soruşturmasındaki sır ortaya çıktı İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın! Otel tahliye edildi Onay verildi sonra ise... Tottenham olası eşleşme sebebiyle Tel'i Cim-Bom'a vermedi! Kırklareli ile ilgili kritik petrol kararı! Rezerv bulunamayınca yeni karar alındı Gündemi sallayan gelişme! Bu sefer olacak mı? Nuno Tavares'te kritik 48 saat!
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık

Dünya genelinde yürütülen klinik araştırmalarda çok dikkat çekici kararlar bütünü almanızı gerektirecek bilgiler ortaya saçıldı artık...

#1
Foto - Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık

Dünya genelinde yürütülen klinik araştırmalar, sıradan görülen dört hatalı alışkanlığın organ fonksiyonlarını hızla yaşlandırdığını kanıtladı. Tıp otoriteleri, bu rutinlerin değiştirilmemesi halinde kronik hastalık riskinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık

Dünya genelinde artış gösteren kronik rahatsızlıkların temelinde, bireylerin farkında olmadan sürdürdüğü günlük alışkanlıkların yattığı bilimsel verilerle kanıtlandı. Yapılan son araştırmalar; düzensiz uyku, hareketsizlik, işlenmiş gıda tüketimi ve kronik stresin vücut biyolojisi üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığını ortaya koydu.

#3
Foto - Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık

Küresel sağlık otoriteleri, modern yaşamın rutin pratiklerinin kronik hastalık riskini @ oranında artırdığını saptadı. Uzmanlar, günlük rutinlerde yapılan dört kritik hatanın yaşam süresini kısalttığı konusunda uyardı.

#4
Foto - Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık

1. YETERSİZ UYKU VE NÖROLOJİK YIKIM Günde altı saatten az uyumanın beyin fonksiyonlarını yaşlandırdığı belirlendi. Harvard Medical School bünyesinde çalışmalarını yürüten Dr. Charles Czeisler, uykusuzluğun vücutta toksik protein birikimine yol açtığını ve bunun Alzheimer riskini tetiklediğini ifade etti. Czeisler, uykunun sadece bir dinlenme süreci değil, beynin kendini temizleme mekanizması olduğunu vurguladı.

#5
Foto - Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık

2. HAREKETSİZ YAŞAMIN METABOLİK MALİYETİ Gün boyu oturarak vakit geçirmenin, tütün kullanımı kadar tehlikeli olduğu saptandı. Mayo Clinic profesörü Dr. James Levine, uzun süreli oturmanın metabolizmayı yavaşlatarak insülin direncine zemin hazırladığını belirtti. Yapılan gözlemler, her bir saatlik hareketsizliğin vasküler sistem üzerinde negatif baskı oluşturduğunu kaydetti.

#6
Foto - Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık

3. ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARIN GENETİK ETKİSİ Beslenme alışkanlıklarındaki yapaylaşma, hücresel düzeyde hasara neden oldu. Stanford Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Dr. Christopher Gardner, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağların bağırsak mikrobiyotasını bozarak sistemik inflamasyonu (iltihaplanma) başlattığını dile getirdi. Bu durumun obezite ve tip 2 diyabet vakalarını küresel ölçekte tırmandırdığı gözlemlendi.

#7
Foto - Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık

4. KRONİK STRES VE KORTİZOL SARMALI Modern insanın en büyük düşmanlarından biri haline gelen sürekli stres hali, kalp damar sağlığını doğrudan vurdu.

#8
Foto - Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık

Columbia Üniversitesi'nde görevli psikolog Dr. Kelly McGonigal, yüksek kortizol seviyelerinin damar sertliğine ve bağışıklık sisteminin çökmesine yol açtığını açıkladı.

#9
Foto - Öyle bir tabloyu yeniden inşa edebilirsiniz ki... Sağlığın dinamiti... 4 kötü alışkanlık

McGonigal, zihinsel yükün fiziksel sağlığı doğrudan yönettiği gerçeğinin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!
Gündem

Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!

PKK / YPG terör örgütünün yayın organı gibi hareket eden Rudaw, Kuzey Irak'ta Türk askerini kötülemek için mikrofon uzattığı Kürt kökenli te..
YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!
Gündem

YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülk..
Sıcak saatler! Saldırı başladı
Dünya

Sıcak saatler! Saldırı başladı

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya, Sumi'ye saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme
Sağlık

İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme

İspanyol bilim insanları tarafından yürütülen ve tıp dünyasında büyük heyecan yaratan araştırma, en ölümcül kanser türlerinden biri olan pan..
CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’
Gündem

CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’

Milli iradeyi hiçe sayan CHP zihniyeti, bu kez de yargı mensuplarını hedef aldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, meclis çatısı altınd..
ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti
Gündem

ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23