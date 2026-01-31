Başsavcılık bilerek yapmış! Güllü soruşturmasındaki sır ortaya çıktı
Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü’nün ölümünün, ilk gün yapılan polis ve bilirkişi incelemesi sonrası ‘cinayet’ olarak değerlendirildiği, şüpheli olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya, daha fazla somut delilin elde edilmesi için alan açılıp, teknik ve fiziki takibe alındıkları ortaya çıktı. Camdan bakarken kızı tarafından kaldırılıp aşağı atıldığı öne sürülen sanatçının sol baldırında oluşan morluğun da bu sırada pencerenin pervazına çarparak oluştuğu ortaya çıktı.