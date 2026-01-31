Başsavcılık bilerek yapmış! Güllü soruşturmasındaki sır ortaya çıktı

MÜŞTEKİ VE TANIK OLARAK DİNLENDİLER, SANIK OLDULAR Soruşturmayı yürüten başsavcılık, şüphe duymamaları için Tuğyan Ülkem Gülter'i Yalova'ya çağırıp 3 kez müşteki olarak ifadesini aldı, Sultan Nur Ulu da tanık olarak dinlendi. Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadelerindeki çelişkiler de dikkate alındı. Aralarında yaptıkları telefon görüşmesinde olayla ilgili olarak konuşmaktan kaçınan şüpheliler, 9 Aralık tarihinde iddiaya göre kaçma hazırlığındayken polis tarafından yakalandı. Yalova'da bu kez sanık olarak sorgulanan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Tuğyan'ın annesini iterek öldürdüğünü itiraf eden Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verildi.