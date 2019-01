Mesut Özil'e sert eleştiri! "Emekli olmayı bekliyor..."

Emmanuel Petit, Mesut Özil'in zor bir dönemden geçtiğini söylerken, bir an önce sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.



Meust Özil'in motivasyon kaybı yaşadığını söyleyen Petit, ''Bence Mesut Özil motivasyonunu ve heyecanını kaybetti. Sanki emekli olmayı bekliyor gibi... Sahadaki vücut dili iyi değil. Umarım hem kendi hem kulüp için iyi bir yol bulunur'' dedi.



Emmanuel Petit, Mesut Özil'i Çin'e transfer olurken görmek istemediğini de söyledi ve ''Mesut Özil'in Çin'e gittiğini görmek istemiyorum. Çin'e karşı olumsuz bir düşüncem yok ama Özil gibi bir oyuncu için Çin olmaz'' ifadelerini kullandı.

