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Mesut Özil, kariyerini sonlandırmak istediği takımı açıkladı

Irkçı söylemlere maruz kaldıktan sonra Alman Milli Takımı'nı bırakan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, kariyerini Arsenal'de bitirmenin güzel olacağını söyledi.

09 Kasım 2018 Cuma 10:46
Mesut Özil, kariyerini sonlandırmak istediği takımı açıkladı

Arsenal'in 30 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil, kariyerini bitirmek istediği zaman ve kulüp hakkında açıklamalar yaptı.

"Burada bitirmek güzel olur"

Sporx'in haberine göre, Arsenal'de mutlu olduğunu vurgulayan Mesut, "Henüz 30 yaşındayım ve halen gencim. Futbolda her şey olabilir ama Arsenal gibi bir kulüpte oynamaktan çok mutluyum. Kariyerimi burada bitirmek güzel olur" ifadelerini kullandı.

"38'e kadar oynamak istiyorum"

Daha uzun süre futbol oynamak istediğini dile getiren Mesut Özil, "Kendimi iyi hissedersem 38 yaşıma kadar oynamak istiyorum. Bilmiyorum, belki de 36 yaşımda bırakırım." dedi.

"Emery harika bir teknik adam"

Unai Emery'e övgülerde bulunan yıldız futbolcu, "Emery harika bir teknik adam. Onunla birlikte yola devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:46
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