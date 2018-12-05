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Mesut Özil hakkında şok sözler! "Kimse onu özlemeyecek"

Alman Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Lothar Matthaus, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi ve Alman Milli Takımı'nı bırakması üzerinden sataştı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:06
Mesut Özil hakkında şok sözler! "Kimse onu özlemeyecek"

Alman eski futbolcu Lothar Matthaus, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in milli takımı bırakması hakkında konuştu.

"Alman taraftarlar çok sinirli"

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması hakkında konuşan Lothar Matthaus, ''Alman taraftarlar Mesut'a çok sinirli çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı ile neden fotoğraf çektiğini açıklamadı bile. Cevap vermediğinizde bazı şeylere açık kapı bırakırsınız'' dedi.

"Zaten iki yıldır kötü oynuyordu"

Mesut'u kimsenin özlemeyeceğini belirten eski Alman futbolcu, ''Şu an Arsenal'de eskisinden daha iyi oynuyor. Ancak Almanya'da son iki yıldır kötü futbol oynuyordu. Kimse Mesut'u özlemeyecek çünkü çok iyi bir genç jenerasyon geliyor'' sözlerini kullandı. (Sporx)

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:06
  1. Lothar Matthaus
  2. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil
  3. Mesut Özil
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