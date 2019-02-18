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Mesut Doğan kimdir nerelidir? Mesut Doğan hangi görevlerde bulundu?

Mesut Doğan Saadet Partisi Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mesut Doğan’ın kim olduğu araştırılıyor. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olan Mesut Doğan Refah, Fazilet ve Saadet partilerinde görev aldı. Mesut Doğan Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmekte. Mesut Doğan kimdir nerelidir? Mesut Doğan hangi görevlerde bulundu?

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:29
Mesut Doğan kimdir nerelidir? Mesut Doğan hangi görevlerde bulundu?

Mesut Doğan Saadet Partisi Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mesut Doğan’ın kim olduğu araştırılıyor. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olan Mesut Doğan Refah, Fazilet ve Saadet partilerinde görev aldı. Mesut Doğan Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmekte. Mesut Doğan kimdir nerelidir? Mesut Doğan hangi görevlerde bulundu?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, 31 Mart yerel seçimi için partisinin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı oldu. Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yarın 'Aday Tanıtım Toplantısı'nın düzenleneceği SP'de, öncesinde Başkanlık Divanı toplandı. Toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mesut Doğan, SP'nin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı olarak belirlendi. Doğan'ın adaylığı, yarın düzenlenecek toplantıda duyurulacak. Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Refah, Fazilet ve Saadet partilerinde görev aldı. Fransızca bilen Doğan, evli ve 4 çocuk babasıdır. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:29
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