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Mesut Bakkal'dan çarpıcı Emre Akbaba açıklaması: Her an her şey olabilir

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 02:47
Mesut Bakkal'dan çarpıcı Emre Akbaba açıklaması: Her an her şey olabilir

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. 
Bakkal, ismi sıklıkla Galatasaray ile anılan Emre Akbaba'nın transfer durumunu değerlendirdi. Deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Emre'nin transferi şöyle yaptık. Açık konuşayım... 'Emre gidecek' diye ben başka bir 11 denediğim için 11'de oynamadı. Ne antrenmanda ne de fiziksel açıdan bir sorun yok. Giderse önümüze bakarız, gitmezse oynatırız.

"HER GÜN BİR YERLERE GİDİYOR"

İki haftamız kaldı. Hergün bir yerlere gidiyor. Benim gönlümden geçen kalırsa oynayacağım bir oyuncu. İnanın net bir şey yok veher an bir şey olabilir. Çok sorun yaşacağımızı düşünmüyorum. Aramızda bir sorun yaşacağımızı sanmıyorum. Transferle artık uğraşımıyoruz. Giderse gidecek, kalırsa kalacak. Emre bizim önemli oyuncularımızdan birisi. Emre'ye verilen bir söz var. Teklif olursa gönderilecek. Benim de istediğim takımım yıpranmaması. Artık herkes her şeyi çok iyi takip ediyor."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 02:47
  1. Mesut Bakkal
  2. Emre Akbaba
  3. Alanyaspor

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