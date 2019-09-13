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Messi’den, Neymar ve Ronaldo ile ilgili flaş açıklamalar!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Brezilyalı yıldız Neymar ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 15:55
Messi’den, Neymar ve Ronaldo ile ilgili flaş açıklamalar!

Lionel Messi, Brezilyalı yıldız NeymarBarcelona'da görmek istediğini belirtti ve Ronaldo'nun 'yemek' açıklamasına karşılık verdi.

Sport gazetesine röportaj veren Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sezon sonunda bedelsiz ayrılacağı yönündeki haberler hakkında açıklama yapmazken, sözleşmesine ilişkin merak edilen detayları da açıklamadı.

"Benim için ekstra para kazanmak veya sözleşme önemli değil. Beni asıl motive eden şeyler kupalar kazanan bir takım" diyen Messi, taraftarlara mesaj vererek "Söyleyebileceğim tek şey mümkün olduğu kadar Barcelona'da oynamak istiyorum. Kayerim boyunca buranan evim olduğunu söyledim. İstediğim için buradayım. Burada oynamak istiyorum çünkü fiziksel olarak iyiyim ve bu takımın önemli bir oyuncusuyum" ifadelerini kullandı.

"Neymar takımda olmalı"

Messi, Neymar'ın Barcelona'ya dönmek istediğini açıklarken; "Dünyanın en iyi oyuncularından biri. Takımda olması, hedeflerimize ulaşmamızda şansımızı artırır" dedi.

Tekrar takıma dönmesi gündeme gelen ancak yaz transfer döneminde PSG'de kalan Neymar'ın dönmesine sıcak bakan Messi, "Dürüst olmam gerekirse Neymar'ın geri dönmesini istedim. Ancak bazı insanların da dönmesini istememesini anlayabilirim. Gidişiyle ilgili sorunlar olmuş olabilir; ancak ben olayın sportif yönünden bakıyorum. Bana öre Neymar, dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Onun takımda olması hedeflerimize ulaşmamızda şansımızı artırır. Olmazsa da takımı düşünmek ve hedeflerimize odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Barcelona Neymar için çabalıyor mu?

Barcelona'nın Neymar transferi için her şeyi yapıp yapmadığıyla ilgili soruya ise yıldız oyuncu, "Yönetimde neler olduğunu bilmiyorum. Neymar ile konuştum ve bana neler olduğunu anlattı. Geri dönmek için sabırsız. Yönetimin transfer için teklif yapıp yapmadığını bilmiyorum. Sadece Neymar'ın gelmek istediğini biliyorum. PSG ile görüşmelerin çok zor olmasını anlıyorum. Neymar transferi de kolay değil. Bir öneride bulunamam çünkü her şeyi bilmiyorum... Ancak imaj hakları, pazarlama, sponsorluklar... Her şey büyüyor. Bunlar kulübü ekstra yükler getiriyor. Sonunda transfer de olmadı. Transferin gerçekleşmemesinin ardından Neymar ile görüşmedim; çünkü sakatlandım ve yeni çalışmalara başladım" dedi.

"Ronaldo ile yakın arkadaş değiliz"

Messi, Ronaldo ile aralarında bir sorun olmadığını söyleyerek, Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde arf ettiği "yemek yemek isterim" sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Her zaman söylediğim gibi, onunla bir sorunum yok. Yakın arkadaş olmayabiliriz; çünkü aynı takımda oynamadık. Buna karşın onu her zaman ödül törenlerinde görüyorum ve bir problemimiz yok. Son ödül töreninde de uzun süre konuştuk" dedi. Bir yemek olur mu olmaz mı bilememe; çünkü çeşitli nedenlerden dolayı yollarımızın kesişip kesişmeyeceğini bilemem. İkimizin de kendi yaşamları ve planları var. Ancak öyle bir teklif gelirse de kabul ederim."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:55
  1. Lionel Messi
  2. Neymar
  3. Barcelona
  4. Sport gazetesi
  5. PSG
  6. Cristiano Ronaldo
  7. Spor Haberleri

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