Messi, Ronaldo'nun rekorunu tarihe gömdü!
Devler Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV ile oynanan maçta hat-trick yapan Messi, Ronaldo'nun 8 hat-trick rekorunu kırdı.19 Eylül 2018 Çarşamba 18:27
Cristiano Ronaldo'dan (120 gol) sonra Şampiyonlar Ligi tarihinin 2. en skorer oyuncusu olan Lionel Messi, takımı Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı.
Toplam gol sayısını 103'e çıkaran Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yaparak Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.
Messi ayrıca İspanyol Raul Gonzalez'den sonra organizasyonda üst üste 14 sezon gol kaydeden ikinci isim olmayı da başardı.
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