Messi attı, Arjantin tur atladı! 2-1
Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan 9 puanla lider, Messi'li Arjantin 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.26 Haziran 2018 Salı 22:56
FIFA 2018 Rusya Dünya Kupası'nda D Grubu maçları tamamlandı.
ARJANTİN SON MAÇINDA TURLADI
Dünya Kupası'na büyük umutlarla gelen Arjantin, ilk maçında İzlanda ile berabere kaldı, ikinci maçında ise Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu.
Beklentilerin altında kalan Messi ve arkadaşları çok kritik olan Nijerya maçını 2-1 kazanarak kendilerini affettirdi.
HIRVATLARIN RAKİBİ DANİMARKA
Avrupa temsilcisi Hırvatistan, D Grubu'ndaki tüm maçları kazanarak lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatların bir üst turdaki rakibi C Grubu'nun ikincisi Danimarka oldu.
FRANSA İLE ARJANTİN KARŞILAŞACAK
Son maçında Nijerya'yı 2-1 geçen Arjantin'in C Grubu'nun lideri ve turnuvanın favori takımnları arasında gösterilen Fransa ile eşleşecek.
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