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Messi attı, Arjantin tur atladı! 2-1

Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan 9 puanla lider, Messi'li Arjantin 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

26 Haziran 2018 Salı 22:56
Messi attı, Arjantin tur atladı! 2-1

FIFA 2018 Rusya Dünya Kupası'nda D Grubu maçları tamamlandı.

ARJANTİN SON MAÇINDA TURLADI

Dünya Kupası'na büyük umutlarla gelen Arjantin, ilk maçında İzlanda ile berabere kaldı, ikinci maçında ise Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu.

Beklentilerin altında kalan Messi ve arkadaşları çok kritik olan Nijerya maçını 2-1 kazanarak kendilerini affettirdi.

HIRVATLARIN RAKİBİ DANİMARKA

Avrupa temsilcisi Hırvatistan, D Grubu'ndaki tüm maçları kazanarak lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatların bir üst turdaki rakibi C Grubu'nun ikincisi Danimarka oldu. 

FRANSA İLE ARJANTİN KARŞILAŞACAK

Son maçında Nijerya'yı 2-1 geçen Arjantin'in C Grubu'nun lideri ve turnuvanın favori takımnları arasında gösterilen Fransa ile eşleşecek.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 22:56
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