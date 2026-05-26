MESOB’dan bayram öncesi esnaf ziyareti

Kurban Bayramı öncesi esnaf ziyaretine çıkan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, kentte ticaretin önündeki en büyük sorunlardan biri olarak yüksek dükkan kiralarını gösterdi. Fuzuli Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarına değinen Keskin, caddenin genişletilerek güzel bir görünüme kavuştuğunu ancak bu süreçte hem esnafın hem de tüm Malatya'nın büyük sıkıntılar çektiğini ifade etti. Keskin, şehri hep birlikte el ele vererek ayağa kaldırmanın herkesin boynunun borcu olduğunu ve bu mücadelenin ilk olarak esnaftan başladığını vurguladı.

Ziyaretleri sırasında en çok yüksek dükkan kiralarından şikayetçi olduğunu belirten MESOB Başkanı Keskin, kira fiyatlarının akıl ve mantığın ermeyeceği seviyelere ulaştığını söyledi. İnsanların ne iş yapacaklarını bilemeden çok yüksek maliyetlerin altına girdiğini ifade eden Keskin, "4-4,5 milyon lirayı bulan, 1 milyon liradan aşağı düşmeyen kiralar var. Eskiden 40 bin, 50 bin lira olan kiralar bugün 1 milyon liraya çıkmış durumda. Buna mutlaka ortak akılla bir çözüm getirmek lazım" dedi.

Yüksek dükkan kiralarına karşı mülk sahiplerine Aşık Veysel'in dizeleriyle seslenen Keskin, şu uyarılarda bulundu:

"Mülkiyet sahiplerine buradan sesleniyorum. Aşık Veysel’in dediği gibi; ‘Güzelliğin on par’etmez, bu bendeki aşk olmasa’. Ben de mal sahiplerine diyorum ki: Arkadaş, benim esnafım olmasa senin dükkanın beş para etmez. Bu yıl yüksek fiyattan verirsin ama gelecek yıl ne müşteri ne de kiracı bulabilirsin. Bizim esnafımızın yüzde 85-90'ı kiracı konumunda, onları bu kadar ezmemek lazım. Mülk sahiplerinin hiçbiri gidip orada bizzat ticaret yapmıyor, herkes kiraya veriyor. Esnafımıza da çağrıda bulunuyorum; bu yüksek ve fahiş fiyatlardan dükkan kiralamayın. Siz tutmazsanız mecbur fiyatı indirecekler, kendileri gidip oturacak değil ya. Esnaf olmadan o dükkanların hiçbir özelliği, hiçbir faydası yoktur."

"Ticaretin içinde ticaret olmaz"

Şehirde mantar gibi türeyen ve "yöresel ürün" adı altında açılan pazarlara da sert tepki gösteren Keskin, Malatya esnafı konteynerlerde çoluk çocuğunun rızkı için canını dişine takarak mücadele ederken, dışarıdan getirilen ürünlerin kentte pazarlanmasının büyük bir yanlış olduğunu söyledi. Konuyu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile görüştüğünü belirten Keskin, "Biri Yeşilyurt’ta, diğeri Orduzu tarafında yapılmış. Beş yıldızlı otellerin altına, ticaret merkezlerinin yanına pazar kurmuşlar. Ticaretin içinde ticaret olmayacağını defalarca söyledik. Dün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er ile görüştüm. Kendisi de bana hak verdi ve 'Bundan sonra dışarıdan getirilen ürünlerin Malatya'da satılmasına izin verilmemesi lazım' dedi. Çünkü Malatya esnafı perişan durumda. Dışarıdan koparılıp getirilen, yıllarca buzdolaplarında tutulan, boyanıp süslenen malların Malatya’da pazarlanması kadar yanlış bir şey olamaz. Bu, belediyenin asli görevidir. Selahattin Gürkan başkan döneminde bu tarz 5 pazarı iptal ettirmiştik. O dönem belediye başkanı bana 'Başkan, beni aldattılar, ben işin aslını böyle bilmiyordum' demişti. Buralarda gerçek manada yöresel ürün satılmıyor. Trabzon ürünü diyorlar ama Trabzon'la alakası yok. Belediye başkanımıza buradan bir kez daha sesleniyorum; yöresel ürün, yöresel bez adı altındaki bu etkinliklere artık izin verilmesin. Malatya’nın kendi esnafına ihtiyacı var. Yarın o dışarıdan gelenler çekip gidecek, biz yine esnafımızla baş başa kalacağız. Bu şehirde ticareti, esnafı ayağa kaldırmak zorundayız. Ticaret ayağa kalkarsa Malatya ayağa kalkar, herkes rahat eder" dedi.

Konuşmasının sonunda Malatya'ya hizmeti geçen devlet yetkililerine teşekkür eden Keskin, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, buralara pek gelmeseler de milletvekillerimize, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sayın Valimize Malatya’ya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Caddelerimiz açıldıkça şehrimiz daha da güzelleşecektir. Malatya'yı hep birlikte ayağa kaldırmak için tüm esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.