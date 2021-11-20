Mesleki ve teknik eğitimde kritik iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Protokolün imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası’nda gerçekleştirildi.

Kolaylıklar sağlanıyor

Varank, törende yaptığı konuşmada sanayi ile milli eğitim arasındaki koordinasyonu daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini söyledi. Yeni dönemde vatandaşların imalat sanayi sektörlerince talep edilen niteliklerde eğitim almalarını temin edeceklerini belirten Varank, şunları dile getirdi: “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü’nün vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Malumunuz imalat sanayii, bir ülkenin ekonomik bağımsızlığının ve yaygın refahının teminatlarındandır. Nitelikli insan kaynağı da güçlü sanayinin olmazsa olmazlarındandır. Bu bağlamda bakanlık olarak bir taraftan sanayi altyapımızı güçlendirirken diğer taraftan nitelikli insan kaynağına yönelik politikalar tasarlıyoruz. Ortaya koyduğumuz 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’yle bu alanlarda kararlı adımlar atıyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizin üretim üsleri olan organize sanayi bölgeleri (OSB) yatırım hususunda çok büyük kolaylıklar sağlıyor.”

Ciddi destekler söz konusu

Varank, sanayicinin ihtiyaç duyduğu altyapıları en sağlıklı şekilde OSB’ler aracılığıyla karşıladıklarına işaret etti. “OSB’ler, sanayicilerin ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi oluşturdukları kümelenme anlayışıyla ciddi bir verimlilik ve rekabet avantajı da sağlıyor. Bakanlık olarak üretimin kalbi olan bu bölgelerimize bedelsiz arsa tahsisinden düşük faizli uzun vadeli kredilere kadar çok ciddi destekler sağlıyoruz” dedi.

OSB sayısı 327

Varank, OSB sayısının ise 327’e çıktığını bildirdi. Üretime geçen OSB’lerde doluluk oranının yüzde 83’e dayandığını açıklayan Varank, şöyle devam etti: “OSB’ler aynı zamanda büyük miktarda istihdama da ev sahipliği yapıyor. Şu an için 2.2 milyon vatandaşımıza doğrudan ekmek kapısı olan OSB’lerdeki istihdamın 2023 yılı sonuna kadar 2.5 milyona ulaşmasını öngörüyoruz. Bu bağlamda sanayicinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikteki insan kaynağının yetiştirilmesi ülkemiz için büyük bir önem arz ediyor. Malumunuz dijital dönüşümle birlikte aranan iş gücü yetkinlikleri de hızla değişiyor. Yapılan araştırmalar, mevcut mesleklerin yüzde 30’unun önümüzdeki 15 yılda ya yok olacağını ya da büyük değişimler geçireceğini ortaya koyuyor. İşte bu sebeple günümüz iş gücü yetkinlikleri dinamik olmak durumunda. Bakanlık olarak insan kaynağının adaptasyonu noktasında kararlı adımlar atıyoruz. Örneğin insan kaynağımızı dijital dönüşüme hazırlamak için KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla destekler sunuyoruz. Kadın ve genç iş gücünün dinamizmini sağlamak üzere Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla farklı teşvikler veriyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve TEKNOFEST’le evlatlarımızı geleceğin teknoloji alanlarına hazırlıyoruz.”

Varank, eğitim kurumlarının sanayi bölgeleri ve fabrikalarla irtibat halinde olmaları gerektiği vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’yla istişare mekanizmalarını açık tuttuklarının altını çizen Varank, şunlara dikkat çekti: “Bu sayede eğitim ve sanayide iş birliğine yönelik önemli aşamalar kaydettik. Bilhassa mavi yakanın etkin istihdamı için meslek liselerine özel ihtimam gösteriyoruz. OSB’lerde Teknik Liseler açılması hususunda devam eden bir uygulamamız var.

Adaptasyon sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı’yla da yeni bir projeyi başlatıyoruz. Bu imzayla sanayi sektöründe yaşanan hızlı dönüşümleri yerinde tespit edecek, bunların eğitime hızla adaptasyonunu sağlayacağız. Eşgüdüm içerisinde sanayi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak, verilecek ciddi teşviklerle de istihdamı geliştireceğiz.” Mesleki Eğitim Merkezleri’ni OSB’ler içerisinde konumlandıracaklarını aktaran Varank, şu bilgileri verdi: “77 ildeki 251 OSB ile 4 ildeki 4 sanayi sitesi, en az bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleşecek. Bu sayede OSB’lerde Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulamaları yaygınlaştırılacak. Eğitim öğretim ve belgelendirme faaliyetlerine katılım arttırılacak.”