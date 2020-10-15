Mesleki eğitimde 1000 okul projesi başlatıldı

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen yeni proje ile 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesine, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerden okulların bakım onarımına, kütüphane, atölye ve spora kadar çok sayıda alanda destek sağlanacak.

Bakanlık, mesleki eğitimde yaptığı projelere bir yenisini ekledi. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden belirli kriterlere göre seçilen 1000 okula kapsamlı destek paketi hazırlandı. 81 ilde belirlenen 1000 okulda 618 bin öğrenci eğitim alıyor.

Proje kapsamındaki okulların tamamına kütüphane kurulacak ve spor alanları oluşturulacak. Bu okullarda okuyan öğrencilere, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerde destek eğitim hizmeti sunulacak. Bu kapsamda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmet Genel Müdürlüğü bu okullara destek paketleri hazırlayacak.

Proje kapsamında tüm öğrencilere ilk yardım eğitimi verilecek ve isteyenlere yüzme öğretilecek.

Okulların tamamı Anadolu güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile eşleştirilerek ortak kültür, sanat ve spor etkinlikleri yapılacak. Ayrıca proje kapsamında öğrenciler için müze ve ören yerleri ziyaretleri düzenlenecek. Bu okullarda düzenli olarak kariyer günleri etkinlikleriyle eğitim, sanayi ve endüstri, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde gelen başarılı insanlarla öğrencilerin buluşması sağlanacak.

Okullar arası başarı farkını azaltmak için atılan adımlardan birisini oluşturan projeyle ilgili ilk toplantı MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Bakan Danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

- "Çok geniş bir alanda destek sağlayacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaöğretimde okullar arası başarı farkından en olumsuz etkilenen okulların ağırlıklı olarak mesleki ve teknik eğitimde bulunduğuna işaret etti.

Bu farkı azaltmak ve mesleki eğitimin kalitesini artırmak için 81 ilde 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan önemli bir projeyi başlattıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bu okullara özellikle temel becerilerde özel eğitim destek programlarından bakım onarım, kütüphane, atölye ve spor alanları gibi çok sayıda altyapı desteğine kadar çok geniş bir alanda destek sağlayacağız. Proje kapsamında atılan adımları ve sağlanan gelişmeleri her ay düzenli olarak 81 il müdürümüzün katılımıyla değerlendireceğiz. Sağlanan iyileştirmeleri raporlar halinde paylaşacağız. Proje, bir yıl süreli olacak. Bu bir yıl içerisinde proje kapsamında hedeflenen tüm yatırımları yapmayı ve destekleri sağlamayı amaçlıyoruz. Projeye destek veren Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, tüm çalışma arkadaşlarıma ve 81 il müdürümüze şükranlarımı sunuyorum."

