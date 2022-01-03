Mesleki eğitim merkezi kalfalık ücretleri ne kadar?

Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili önemli açıkla geldi. Peki, kalfalık ücretleri ne kadar oldu?

Mesleki eğitim okullarında bulunanların ücretleri ve kalfalık usta öğreticilerinin bir kısmını devlet ödeme yapacağını müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aralık ayının son haftasında meclisimizde 3308 sayılı mesleki eğitim kanununun da iki önemli değişiklik yapıldı. Eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücreti artık biz ödeyeceğiz.

3 yılın sonunda aldıkları ücreti de iyileştirerek asgari ücretin üçte biri değil yarısı kadar ücret alabilmelerini sağladık.

Bu yıl sonuna kadar Mesleki Eğitim Merkezleri'ndeki öğrenci sayımızı 1 milyona çıkarmaktır. Böylece mesleki eğitim üzerinden istihdamı artırırken 28 Şubat katsayı uygulamasının mirası olan yetişmiş eleman bulamama sorunu da tarihin çöplüğüne atıyoruz” dedi.