Meslek meslek hesaplandı! İşte zamlı memur maaşları
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaş zammı da belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 27.48'lik zam alacak. İşte mesleğine göre, memurların zamlı maaşları.
TÜİK, milyonların maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu ise yüzde 36.08 oldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu ise %25.48 olarak gerçekleşti.
Memur ve emekliye yüzde 27.48 zam
Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayında maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 22,48 oldu. Bu rakamlara göre memur ve emeklinin maaşlarına yüzde 27.48'lik artış yansıyacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25.48 zam
Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25.48 zam alacak.
Kim ne kadar zam alacak?
Bu gelişme sonrası memurlar zamlı maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları:
Görev - Aralık maaşı - Ocak maaşı
Hademe (15/1) 4.102 - 5.228
Hizmetli (15/1) 4.102 - 5.228
Mübaşir (11/1) 4.359 - 5.556
Usta öğretici (11/1) 4.420 - 5.634
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 - 5.638
Memur (9/1) 4.424 - 5.639
Zabıta memuru (9/1) 4.513 - 5.752
İtfaiyeci (9/1) 4.706 - 5.998
Araştırmacı (9/1) 4.742 - 6.044
İmam/hatip (9/1) 4.762 - 6.070
Müezzin (9/1) 4.762 - 6.070
Şef (7/1) 4.789 - 6.104
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 - 6.221
Öğretmen (9/1) 4.941 - 6.298
Vaiz (9/1) 5.016 - 6.393
Hemşire (9/1) 5.237 - 6.675
Sağlık memuru (9/1) 5.237 - 6.675
Ebe (9/1) 5.244 - 6.684
Programcı (9/1) 5.395 - 6.876
Bekçi (lisans 9/1) 5.429 - 6.920
Şube müdürü (7/1) 6.065 - 7.730
Polis (11/1) 6.502 - 8.287
Mühendis (7/1) 6.883 - 8.773
Komiser (8/1) 6.987 - 8.906
Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 - 9.041
Başkomiser (8/1) 7.102 - 9.052
Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 - 9.084
Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 - 9.231
Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 - 9.421
Müfettiş (7/1) 7.836 - 9.988
Uzman (7/1) 7.915 - 10.088
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 - 10.708
Kaymakam (4/1) 8.933 - 11.386
Tablodaki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.
Kaynak: Haberler.com