Meslek meslek hesaplandı! İşte zamlı memur maaşları

TÜİK, milyonların maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu ise yüzde 36.08 oldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu ise %25.48 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekliye yüzde 27.48 zam

Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayında maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 22,48 oldu. Bu rakamlara göre memur ve emeklinin maaşlarına yüzde 27.48'lik artış yansıyacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25.48 zam

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25.48 zam alacak.

Kim ne kadar zam alacak?

Bu gelişme sonrası memurlar zamlı maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları:

Görev - Aralık maaşı - Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 - 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 - 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 - 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 - 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 - 5.638

Memur (9/1) 4.424 - 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 - 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 - 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 - 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 - 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 - 6.070

Şef (7/1) 4.789 - 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 - 6.221

Öğretmen (9/1) 4.941 - 6.298

Vaiz (9/1) 5.016 - 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 - 6.675

Sağlık memuru (9/1) 5.237 - 6.675

Ebe (9/1) 5.244 - 6.684

Programcı (9/1) 5.395 - 6.876

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 - 6.920

Şube müdürü (7/1) 6.065 - 7.730

Polis (11/1) 6.502 - 8.287

Mühendis (7/1) 6.883 - 8.773

Komiser (8/1) 6.987 - 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 - 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 - 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 - 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 - 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 - 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 - 9.988

Uzman (7/1) 7.915 - 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 - 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 - 11.386

Tablodaki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

Kaynak: Haberler.com