Meslek lisesi mezunlarına yönelik uygulamalı ’girişimcilik’ eğitimi başlıyor

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 16-19 Eylül ve 7-10 Ekim tarihleri arasında meslek lisesi mezunlarına yönelik iki farklı uygulamalı girişimcilik eğitimi programı düzenlenecek. 4 gün boyunca eğitim alacak girişimciler, eğitimlerini başarıyla tamamlamaları halinde KOSGEB desteklerine başvurabilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı binasında düzenlenecek eğitim, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı (UGEP) çerçevesinde yürütülecek. Girişimci adaylar, 4 gün boyunca uzmanlardan eğitim alacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimci adayları, KOSGEB onaylı sertifika sahibi olacak ve KOSGEB desteklerine başvurabilecek.

Eğitim kontenjanı 30 kişi ile sınırlı iken, daha fazla talep olması durumunda Ankara Kalkınma Ajansı başvuruların niteliğine göre eleme yapma hakkına sahip olacak. 4 gün boyunca sürecek eğitimler dört modülden oluşacak. Buna göre ilk modülde ‘Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı’ konusunda eğitim verilecek. Modül ikide; ‘İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar‘ eğitimleri verilecek. Modül üçte; ‘İş planı kavramı ve öğeleri pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan’ eğitimi verilecek. Son olarak modül dörtte; ‘İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları’ eğitimi verilerek program sonlanacak.

Eğitimin hedef kitlesi meslek lisesi mezunları belirlendi. Programa katılmak isteyen adaylar, e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvurular, eğitimin başlamasından 5 gün öncesine kadar yapılabilecek. Başvurular sonucunda programa katılmaya hak kazanan katılımcılara e-posta veya telefon yolu ile bilgi verilecek.

Eğitimler birinci gruba 16, 17, 18 ve 19 Eylül günleri 09.00-17.30 saatleri arasında olmak üzere her bir grup için teorik ve uygulamalı şekilde verilecek. İkinci gruba da 7, 8, 9, 10 Ekim günleri 09.00-17.30 saatleri arasında her bir grup için teorik ve uygulamalı şekilde verilecek.