Meslek liseliler depremin yaralarını sarıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, meslek liselerinin de ülkenin zor zamanlarında kara gün dostu olarak yerini aldığını belirterek, depremin ardından Samsun'daki meslek liselerinde sahayı desteklemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özellikle kolonya, dezenfektan, sıvı sabun gibi 140 tona yakın hijyen malzemesi üreterek deprem bölgesine gönderdiklerini dile getiren Ağar, şöyle devam etti: "Meslek liseleri depremin ilk anından itibaren harekete geçerek 1350'ye yakın soba üreterek sahaya gönderdi. Oldukça fazla sayıda öğrencimiz bu dönemde gönüllü olarak okullarına geldi. Meslek liselerinde öğrenim gören oldukça girişimci, proaktif bir özellik sergiliyorlar. Herhangi bir sorun anında doğrudan hareket etme becerisine sahip bir nesil olarak karşımıza çıkıyorlar."