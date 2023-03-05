Meslek liseliler, afetzede kardeşleri için kolları sıvadı! 1200 konteyner sınıf üretilecek!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından ülke genelinde yürütülen yardım seferberliği kapsamında, mesleki ve teknik liselerin depremzede öğrenciler için 1200 konteyner sınıf üretimine başladığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılması amacıyla battaniyeden uyku tulumuna, sobadan hijyen malzemelerine kadar çok sayıda ürün imal eden meslek liseleri, bu kez konteyner sınıf üretimine başladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bakan Özer, meslek liselerindeki öğretmen ve öğrencilerin, depremden etkilenen okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitimle buluşmalarına imkan sağlamak için konteyner sınıf ürettiğine dikkati çekti.

Üretimlerin Konya, Gaziantep, Bursa, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin’deki 12 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde yürütüleceğini aktaran Özer, şöyle devam etti: “Kendi elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek şekilde güneş enerjisi santraline sahip 1200 konteyner sınıf üretimine başlandı. Bu konteyner sınıflardan ilk etapta 348 tanesinin bütçelendirilmesi yapılarak konteyner sınıfların üretim süreci başladı. Konteyner üretim kapasitesi günlük 20 ila 25 arasında olup bunlardan 138 konteyner sınıf depremden etkilenen 10 ile gönderildi. 210 konteyner sınıfın üretim süreci de devam ediyor.”

Meslek liselerinin seyyar tuvalet üretimini de yaptıklarına işaret eden Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında üretimi yapılan ve monte edilen 130 seyyar tuvaletin tırlara yüklenerek deprem bölgesindeki illere gönderildiğini bildirdi. Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 300 konteyner sınıf hedefiyle üretime başladığını aktaran Özer, şu bilgileri verdi: “Bursa Kestel Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 200, Konya Kılıçarslan BİST Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150’şer konteyner sınıf, Antalya Kepez Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150 konteyner sınıf üretimine başladı. Ankara Sincan Fatih MTAL, Şişli Zincirlikuyu İSOV MTAL, Üsküdar Haydarpaşa MTAL ve İzmir Ödemiş MTAL 50’şer, Mersin Toroslar Atatürk MTAL ile Mersin Akdeniz Mersin MTAL ise 25’er konteyner sınıf üretecek.”

“Afetzede kardeşlerinin her ihtiyacını karşıladı”

Meslek liselerinin salgın sürecinde maskeden dezenfektana, solunum cihazından tek kullanımlık önlüğe kadar toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri üreterek önemli çalışmalara imza attığını anımsatan Özer, şunları kaydetti: “İşte o ‘kara gün dostu’ meslek liseleri şimdi de Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde depremzedeler için battaniyeden uyku tulumuna, sobadan hijyen malzemelerine kadar ihtiyaç duyulan çok sayıda ürün üretiyor. Meslek liselerimiz, son olarak da depremden etkilenen okullarda öğrenim gören öğrenci arkadaşları için seyyar tuvaletlerle birlikte konteyner sınıflar üretiyor. Afet bölgesinde ‘her şart altında eğitime devam’ ilkemizle şu anda 1476 noktada farklı kademelerde eğitimlerimizi sürdürüyoruz.”

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