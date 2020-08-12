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Ekonomi

Meslek liselerine ilgi artışına TOBB’dan teşekkür

Bu yıl LGS’de tercih yapacak öğrencilere ve ailelerine MEB, TOBB ve TOBB ETÜ işbirliğindeki okulları tercih etmeye davet eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), gösterilen teveccühle yüzde 99 doluluk oranına erişildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:26:00 -
Meslek liselerine ilgi artışına TOBB’dan teşekkür

Protokol kapsamındaki meslek okullarında yer alan 106 programdan 104’ünün kontenjanının tamamen dolduğunu söyleyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda-Borsa camiası olarak Türkiye’nin nitelikli işgücünün oluşturulması için mesleki eğitime inandıklarını vurguladı ve velilere teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, “Bu vizyonla, uzmanlık kapısından geçmiş nitelikli işgücü ile girişimcilerimizi buluşturacağız. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de mesleki eğitime camia olarak gereken yatırımı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, İstanbul’daki öğrneci adayları için yaptıkları “Gelecek Meslek Liselerinde” çağrısının yerini bulduğunu dile getirerek, “Gençlerimize bu tercihlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu ilgi devam ettiği sürece sanayicilerimizin de bu okullarımıza olan heyecanlı desteği artarak devam edecektir. Yeni neslin sanayiye ve mesleki eğitime ilgisi, güvenli geleceğimizin garantisi” dedi. 

Aranan elemanları yetiştiren okullar

İSO, MEB ile bir buçuk yıl önce imzaladığı Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde İstanbul’da Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu’ndaki toplam 35 meslek okulu ve 5 güzel sanatlar lisesi ile iş birliği yapıyor.

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