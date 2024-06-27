Mesire alanları ayyaş istilasında

Buğra Kardan İstanbul

Gençlerde alkol bağımlılığını artırmak için yarışan CHP’li belediyelere ait mekânların akabinde piknik yerlerinde ve sahillerde alenen içki içilmesi büyük rahatsızlık uyandırıyor.

Ağaç altlarında, deniz kenarlarında sandalyelerini açıp aksıra tıksıra içen ayyaşlarla ilgili şikâyetlerde patlama yaşanıyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB’sine bağlı Sultangazi Kent Ormanı’nda içki içenlerin çevreye verdiği rahatsız sabırları tüketti. İBB’nin yönetiminde bulunan mesire alanlarında ve plajlarda içki içilmesi kadınları ve çocukları strese sokarken ayyaşlara ses etmeyen CHP’li İmamoğlu’na eleştiri yağdı. CHP’li Silivri Belediyesi’nin kadınlar plajını kapatması da aileleri küplere bindirdi.

Seküler dayatmaya 'dur' densin

Halka açık alanlarda alkol tüketimine sosyal ağlarda da büyük tepki gösteriliyor. Aileler İstanbul Valiliği’nin 2023’te hem parklarda hem piknik yerlerinde hem de plajlarda içki içilmemesini öngören bir genelge yayınlağına dikkat çekerek bu genelgenin sert şekilde uygulanmasını istiyor. Aile dostu dernekler tarafından da CHP’nin mahalli seçimlerden birinci olmasının verdiği şımarıklıkla topluma seküler hayat dayatması yapıldığına dikkat çekiliyor. Kadınlar plajının karma hâle getirilmesinin, içki tüketiminin geniş alana yayılmasının bu dayatmanın ürünü olduğu aktarılırken hükümete “Kadınlar ve çocukları tehdit eden ayyaşları mesire alanlarından, plajlardan ayıklayın” çağrıları yapılıyor.

Gerekli adımlar atılmalıdır

akit’e konuşan Aile Mağdur Hakları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, “Toplumsal hayat; ahlâk anlayışının, eğlence, dinlenme gibi sosyal kavramların geliştiği ve paylaşıldığı bir sosyal okuldur. Mesire yerleri, farklı toplumsal sınıf, mevki ve yaş gruplarından insanların bir arada bulunup sosyalleşebildikleri açık mekânlardır. Kadın ve çocukların bulunduğu, ailecek gidilebilen toplumsal yaşam içerisindeki nadir mekânlardır. Ailece gidilen halka açık bu alanlarda aileleri rahatsız eden, çocuklara kötü örnek olacak şekilde göz önünde tüketilen alkol bir özgürlük değil, ahlâksızlıktır. Kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları ortadadır. İçki içenlerin çevreye rahatsızlık vererek özellikle çocuklarımız ile kadınlarımızda korku ve paniğe yol açtıkları da aşikârdır. Bu durum alkolü halkın faydalandığı yerlere sokulmamasını kaçınılmaz kılmaktadır. İlgili birimlerin gerekli adımları atmaları zorunluluktur” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aileler haklılar

Sosyolog İsmail Öz ise şunları söyledi: “Halkın kullandığı piknik alanları, park ve plaj gibi yerlere alkol girmemeli. İçki içenlerin aileleri korktukları ve buralardan uzaklaştırdıkları, aynı zamanda gençlere kötü örnek oldukları unutulmamalı. En büyük kavgalar genelde içkili mekânlarda çıkıyor. Çünkü kavganın tarafları alkol nedeniyle kendilerinden geçiyor. Meyhanelerde hakaretlere, küfürlere neden olan alkolün piknik alanlarına, parklara ve plajlara taşınmasının kargaşa getireceği bilinmeli. Ailelerin şikâyetleri haklı. CHP’li belediyeler de duyarlı olmalı. Bu belediyelerin mekânlarında içki içilmesine laf etmemeleri çok büyük bir hata. Avrupa’da dahi böyle bir durum yok. Ülkemizde çok yanlış bir kanı var. İçki içmek, sekülerlerin mütedeyyinlere inat bir siyasi bir enstrümanı olarak addediliyor. Karşımızda garip, tuhaf bir ruh hâli var.”

İşte şikâyetler

Sosyal ağlarda kamuya açık yerlerde içki tüketimiyle ilgili pek çok şikâyet yağıyor. Bu şikâyetlerden bir bölümü şöyle:

*CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara’daki parklarda içki serbestîsine tepki gösteren Bülent isimli vatandaş, “Mavigöl mesire alanında alkol ne zamandır serbest. Bu insanlar daha sonra araç kullanıp cinayete teşebbüsü edecek. Bu suça neden sessiz kalıyorsunuz” diyor.

*CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nden şikâyetçi olan İsmail adlı vatandaş ise “Yenimahalle mesire alanında bu kadar aleni şekilde alkol alınması doğru değil. Her yerde çocuklar ve aileler var. Parkta ellerinde alkolle dolanıyorlar” diye yakınıyor.

*Bir başka vatandaş, “Piknik yerlerinde alkol nedir ya. Aileler çok rahatsız” diye sitem ediyor.

*R. Özkan adlı kullanıcı, “Yol kenarları, mesire alanları her yer alkol şişeleriyle dolu. Bunu savunmak ayrı bir pislik” diyor.

*Davut isimli vatandaş, “Milyonlarca içki mahzenleri, barlar, pavyonlar dışında ocakbaşı, alkollü lokantalar, kafeler dışında artık sahil kenarında da alkol alınıyor. Mesire alanlarında alkol alınıyor. Cadde ve sokaklarda ulu orta içiliyor. Aileler dışarı da mı çıkmasın” tepkisini gösteriyor.