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Mesir kupası sahiplerini Salihli’de buldu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Uluslar arası Trap ve Skeet Atış Poligonu’nda düzenlenen Mesir Kupası Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu.

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:49
Mesir kupası sahiplerini Salihli’de buldu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Uluslar arası Trap ve Skeet Atış Poligonu’nda düzenlenen Mesir Kupası Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu.


Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde 479’uncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali trap atış turnuvası gerçekleştirildi. Salihli Uluslar arası Trap ve Skeet Atış Poligonu’nda düzenlenen turnuva 4 kategoride yapıldı. Yaklaşık 120 sporcunun katıldığı turnuvadaki müsabakalar ise son derece çekişmeli geçti.


Müsabakalar sonunda Büyük erkeklerde 1. Süleyman Güler, 2. Erdinç Kebapçı, 3. Hasan Çapar, Genç erkekler de 1. Mehmet İşcan, 2. Yavuz Karaduman, 3. Berkin Avcı, Veteran erkeklerde 1. Ahmet Karagöz, 2. İlker Ergülen, 3. Hikmet Altınel, Genç bayanlarda 1. Aslı Baştürk, 2. Nilgün Akyıldız ve 3. Fadime Nur Çetinkaya oldu.


Mesir Kupası’nda dereceye giren sporcuların kupalarını ise Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Demir tarafından verildi.


Salihli olarak Mesir Kupasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Kayda, Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük Trap ve Skeet Atış Poligonu olarak Uluslar arası turnuvalara ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 15:49
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