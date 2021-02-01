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Dünya Meshulam Dovid Soloveitchik'in ölümü sonrası şoke eden kareler
Dünya

Meshulam Dovid Soloveitchik'in ölümü sonrası şoke eden kareler

İsrailli Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenaze töreninde ortaya çıkan görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 11:19:00 -
Meshulam Dovid Soloveitchik'in ölümü sonrası şoke eden kareler

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP'nin İsrail'den dünyaya servis ettiği fotoğraflar dünyayı tam anlamıyla şoka uğrattı. Cenaze töreni için bir araya gelen on binlerce kişi, polisin ve yetkililerin uyarılarına kulak asmadı. Son dakika haberien göre, önlem almakta başarısız olan polis, cenaze töreni alanından çekildi.

Bir din okulunun başkanı olan İsrailli Haham Meshulam Dovid Soloveitchik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Polisin ve yetkililerin uyarılarına kulak asmayan binlerce kişi ise korona salgınına yenik düşen hahamın cenazesine katıldı. Törende çekilen fotoğraflar, büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in durumu, hafta sonu ağırlaştı. İsrail ultra-Ortodoks toplumunda güçlü bir ses olarak tanınan ve "Yeşivaların başlarının büyüğü" olarak bilinen Soloveitchik, yapılan tüm müdahalelere rağmen 99 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Virüsü hiçe saydılar

Din adamının koronavirüsten yaşamını yitirmesine rağmen dün öğlen saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Yetkililer, halkın cenazeye katılmasının doğru olmadığı yönünde uyarılar yaptı. Tüm uyarılara rağmen cenazeye on binlerce kişi katılınca, ortaya akılalmaz görüntüler çıktı.


Törenden geriye; binlerce siyah giysili Ultra-Ortodoks İsraillinin Haham Soloveitchik'in cenazesinde görüntülendiği bu fotoğraflar kaldı:

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