Mesele ‘tek adam’lık değil, ‘adam’lık!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Duvarbaşı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliğine sert tepki gösterdi.

Duvarbaşı'nın bugünkü yazısı...

İnsanda biraz utanma, biraz arlanma olur yahu…

Sen kalk, meteoroloji ‘yoğun yağış geliyor’ diye bas bas bağırmasına rağmen,

Yetkili kurumlar, ‘bayramın birinci ve ikinci gününe dikkat’ diye uyarmasına rağmen, Fethiyelere keyif çatmaya git, bilmem kaç faktörlük güneş kremini sürüp şezlonguna uzan…

Kendini serin suların koynuna at…

O sıralarda koca İstanbul ise kendini sel sularının kollarına bıraksın, çırpına çırpına yardım beklesin!

O çığlıklara da devletin bakanı, valisi karşılık verip vatandaşın yarasına merhem olabilmek için, ayağına çizmesini, üstüne yağmurluğunu geçirip sabahlara kadar sel baskınlarıyla boğuşsun…

Yani sen sosyal medyada iken devlet sahada olsun…

Üstelik ailesi ile hacca gitmeye hazırlanan İçişleri Bakanı Soylu’nun, İstanbul için yapılan uyarılar üzerine, eşini kutsal topraklara gönderip kendisinin görev başında kaldığı bir dönemde….

Hadi tatilini kesip gelmedin,

Hadi ta Fethiyelerden krizi harika bir şekilde yönettin!

Hadi diyelim ki sen böyyük başkansın…

İnsan, kendisinin açığını, yokluğunu kapatmak için bayramını heba eden, hac farizasını bile erteleyen, halkın yanında olmak için gece geç saatlere kadar mesai yapan bir bakana, bir valiye, “Sağolsunlar! Kendileri İstanbul’dan, biz de tatil beldemizden elimizden geleni yaptık. Bu afeti de el birliğiyle atlattık. Tatilim yine bir sel baskınına denk geldi. İstanbullulardan özür dilerim” diyerek ‘soylu’ bir tavır gösteremez mi?

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