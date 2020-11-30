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Aktüel Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, AA'yı ziyaret etti
Aktüel

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, AA'yı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:29:35 -
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, AA'yı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'yi, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı.

Görüşmede, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat da hazır bulundu.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, AA'nın haberlerinde Filistin konusuna gösterdiği ilgi ve hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, cesur ve ilkeli haberciliği dolayısıyla AA'ya teşekkürlerini iletti.

Sabri, Türkiye'nin Kudüs politikasından övgüyle söz ederek, AA'nın haber ve yayınlarının, bölgedeki gelişmelerin dünyaya durulmasında hayati rol oynadığını ve bu politikanın devam ettirilmesinin umutlarını diri tutacağını vurguladı.

AA'yı ilgiyle takip ettiğine dikkati çeken Sabri, Türkiye'nin Filistin'le ilişkisinin yeni değil asırlar öncesine dayandığını ve Arap dünyası ile kardeşlik köprüleri kurma yönündeki politikasıyla daha da güçlendiğini kaydetti.



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