Mesafesiz kumara şok baskın: 16 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde korona virüse yönelik konulan tedbirleri ihlal edip kumar oynadıkları iddia edilen 5 kişiye 16 bin lira ceza kesildi. İddiaya göre Çerkezköy İlçesinde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda korona virüs tedbirlerini de hiçe sayarak kumar oynadıkları tespit edilen ev sahibi S.K. isimli şahıs ve merdiven boşluğuna saklanan 4 kişi olduğu görüldü. Polis ekiplerince yapılan işlemlerde korona virüsle mücadele çerçevesinde sosyal mesafe tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan şahıslara toplam 16 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ev sahibi S.K. isimli şahıs hakkında da ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldığı öğrenildi.