Merve Sevi kimdir nerelidir? Merve Sevi hayatı ve biyografisi

Oyuncu Merve Sevi, sosyal medyada gündem olunca Merve Sevi’nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Merve Sevi, Dağlar Delisi, Hayat Güzeldir, Doktorlar, İhanet, İzmir Çetesi, Yalancı Bahar ve Canımın İçi dizilerinde seyircinin karşısına çıktı. Merve Sevi 2013 yılında ise “Merve Sevi Bunu Beğendi” isimli bir program sunmuştu. Sevi, sosyal medya hesabından "Kraliçe tahtına çıkmış bugün, benle hiç alakası yok." paylaşımı olay olmuştu. Peki Merve Sevi kimdir? Merve Sevi nereli ve kaç yaşında?

Merve Sevi kimdir?

24 Temmuz 1987 doğumlu olan Sevi Artvin’de dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan Sevi, ilk kez Omuz Omuza dizisinde rol aldı. Ardından dönemin fenomen projesi olan Hayat Bilgisi’nde yer alan Merve Sevi popülerliğinin üst seviyesine ise Yalancı Yarim dizisiyle ulaştı. Aynı dizide yer alan rol arkadaşı Barış Akarsu’yu trafik kazasında kaybeden Sevi, o dönem büyük üzüntü yaşamıştı. Daha sonra sırasıyla Dağlar Delisi, Hayat Güzeldir, Doktorlar, İhanet, İzmir Çetesi, Yalancı Bahar ve Canımın İçi dizilerinde rol alan Sevi son olarak Hayat Mucizelere Gebe projesinde bulunmuştu. Dizilerin yanı sıra sinema filmleri, tiyatrolar ve reklamlarda da yer alan Merve Sevi 2013 yılında ise “Merve Sevi Bunu Beğendi” isimli bir program sunmuştu.